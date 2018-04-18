В Италии клуб заменил фамилии игроков на футболках никнеймами
Об этом миланский футбольный клуб сообщил на своей страницах в соцсетях.
На спинах футболистов вместо привычных фамилий появились их ники с Instagram и Twitter. В "Интере" объяснили, что таким образом команда провела социальный вечер. Он был организован в знак протеста на критику клуба болельщиками в социальных сетях.
Oggi a San Siro è #InterSocialNight!— Inter (@Inter) 17 апреля 2018 г.
Il nostro spogliatoio è stato allestito con delle maglie speciali... #InterCagliari #ForzaInter pic.twitter.com/JBOMCGa6Ls
Однако на сам матч "Интер" вышел в обычных футболках и победил "Кальяри" со счетом 4:0. Он набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице. Лидирует "Ювентус", который имеет 84 очка, у "Наполи" - 78 пунктов.
Миланцы ведут борьбу за попадание в топ-4, что позволит напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Конкурентами "Интера" являются "Лацио" и "Рома", которые набрали по 61 баллу, но сыграли на матч меньше.
- Ранее стало известно, что до "Интера" может перейти голкипер "Зари" Андрей Лунин.
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