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В Италии клуб заменил фамилии игроков на футболках никнеймами


фото: twitter.com/Inter
"Интер" перед матчем чемпионата Италии против "Кальяри" заменил фамилии игроков на футболках их никнеймами из соцсети

Об этом миланский футбольный клуб сообщил на своей страницах в соцсетях.

На спинах футболистов вместо привычных фамилий появились их ники с Instagram и Twitter. В "Интере" объяснили, что таким образом команда провела социальный вечер. Он был  организован  в знак протеста на критику клуба болельщиками в социальных сетях.

Однако на сам матч "Интер" вышел в обычных футболках и победил "Кальяри" со счетом 4:0. Он набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице. Лидирует "Ювентус", который имеет 84 очка, у "Наполи" - 78 пунктов.

Миланцы ведут борьбу за попадание в топ-4, что позволит напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Конкурентами "Интера" являются "Лацио" и "Рома", которые набрали по 61 баллу, но сыграли на матч меньше.

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