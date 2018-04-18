В Верховной Раде надеются на избрание новых членов ЦИК

18 апреля, 2018, 17:39

Комитет ВРУ по вопросам политики и правосудия рекомендовал парламенту рассмотреть представление президента Украины Петра Порошенко о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК)

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Также, профильный комитет рекомендовал ВР поддержать представление Петра Порошенко об увольнении 13 членов ЦИК, у которых закончился срок полномочий.

Представительница президента Украины в ВР Ирина Луценко отметила, что в парламенте есть политическая воля проголосовать за новых членов ЦИК, кандидатуры которых внес в парламент глава государства.

"Я думаю, что голосование будет происходить очень активно. Мы, конечно, ожидаем много вопросов, но есть политическая воля зала и парламента голосовать (за избрание новых членов ЦВС)", - сказала Ирина Луценко журналистам после заседания комитета Верховной Рады по правовой политике и правосудия в среду, 18 апреля, в Киеве.

Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. Это - Алла Басалаева, Наталья Бернацька, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

Список из 14 кандидатов в члены ЦИК был обнародован на официальном сайте главы украинского государства 24 января 2018. По данным гражданской сети "Опора" и других источников, 6 из 14 кандидатов были предложены парламентской фракцией "БПП" Солидарность ", 5 - фракции" Народный фронт "и по одному - от фракций "Самопомич", Радикальной партии и группы" Видродження".