В Украине успешно испытали ракетный комплекс "Скиф"

18 апреля, 2018, 21:10

На одном из военных полигонов состоялись успешные испытания новой модификации противотанкового ракетного комплекса "Скиф"

Об этом сообщает пресс-служба Киевского конструкторского бюро “Луч” в Facebook.

Отмечается, что конструкция противотанкового ракетного комплекса “Скиф” претерпела ряд изменений, в частности модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не претерпела изменений так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений.

"Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью. Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет очень высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира", - заявил генерал-полковник Сергей Попко.

Уникальная разработка творческого коллектива государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют ее поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой. Кроме того, украинский ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.