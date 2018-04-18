В Украине успешно испытали ракетный комплекс "Скиф"
Об этом сообщает пресс-служба Киевского конструкторского бюро “Луч” в Facebook.
Отмечается, что конструкция противотанкового ракетного комплекса “Скиф” претерпела ряд изменений, в частности модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не претерпела изменений так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений.
"Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью. Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет очень высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира", - заявил генерал-полковник Сергей Попко.
Уникальная разработка творческого коллектива государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют ее поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой. Кроме того, украинский ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.
- Ранее на юге Одесской области провели государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".
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