В суде над Януковичем осталось допросить еще 15 свидетелей защиты
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Сейчас допрос свидетелей Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, руководителя службы охраны фактически заблокирован судом, поскольку им предложена искусственно придуманная система допроса их по Skype или программе TrueConfClient, что приведет к дальнейшему нивелированию этих показаний", - сказал Сердюк.
Адвокат Януковича добавил, что свидетели Константин Кобзарь (экс-начальник службы безопасности Януковича) и экс-глава МВД Виталий Захарченко передали обращение с требованиями обеспечить их допросы согласно положения Европейской конвенции, "как это было с допросом Януковича" (речь идет о видеодопросе Януковича по видеосвязи с территории России).
При этом Сердюк заявил, что дебаты по делу не начнут, пока не выслушают всех свидетелей защиты.
"Относительно дебатов. Пока не будут допрошены свидетели защиты, ни о каких дебатах речи быть не может", - сказал Сердюк.
Ранее прения сторон по делу были запланированы на 18-19 апреля, но в дальнейшем их перенесли на 24 и 25 апреля.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Экс-глава управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался давать показания по делу о госизмене Виктора Януковича.
- Суд разрешил видеодопрос экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича.
- Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- Прокуратура заявляет, что СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России еще более чем за год до оккупации Крыма.
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