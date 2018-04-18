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В России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассницу, а затем поджег класс


фото: ria.ru
В российском Башкортостане школе №1 города Стерлитамак ученик 9-го класса напал с ножом на одноклассницу и учительницу

Об этом сообщает ВВС.

Парень 2001 года рождения также разлив в классе легковоспламеняющимся веществом и поджег помещение. Поэтому одна из учениц выпрыгнула из окна второго этажа.

В министерстве здравоохранения республики Башкортостан уточнили, что после инцидента госпитализировали четырех человек - трех детей и взрослого. По информации местного издания Ufa1, это две ученицы, учительница информатики и сам нападающий.

Российский "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что школьник использовал канцелярский нож, которым нанес колотые раны 29-летней учительнице. По данным источника, нападавший ранил не одну ученицу, а двух одноклассников, а затем ударил ножом себя, по некоторым данным, в шею.

По данным источника, юноша страдает запоздалое развитие и проходит обучение по специальной программе.

В приемном отделении городской больницы сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Учительницу оперируют. В результате пожара никто не пострадал. Ученики вышли на улицу и наблюдали за дымом, который поднимался из здания школы.

Управление следственный комитет России по Башкирии возбудило уголовное дело против 17-летнего школьника по статье о покушении на убийство двух и более человек. Еще одно уголовное дело возбудили по статье о халатности.

"Установлено, что ранее были обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка", - сообщили в Следкоме.

Источник издания "Интерфакс" отмечает, что приступ мог быть обусловлен личными мотивами.

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