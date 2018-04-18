В Раде предлагают ввести уголовную ответственность за слухи, вредящие обороноспособности

18 апреля, 2018, 17:49

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский инициировал подготовку изменений в законодательство, предусматривающих в том числе уголовную ответственность за распространение ложной информации, которая подрывает обороноспособность Украины

Об этом Пашинский заявил на заседании комитета, передает "Интерфакс-Украина".

Во время заседания обсуждали, в частности, вызванный публикацией издания "Новое время" скандал о закупке "Укроборонпромом" боевых машин пехоты в Польше. Издание утверждало, что госконцерн купил устаревшие БМП по завышенной цене.

"Мы уже провели консультации со многими фракциями в парламенте. Я прошу наших депутатов во главе с господином Винником вместе с комитетом по вопросам свободы слова наработать дополнения к действующему законодательству по ответственности, в частности уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо неправдивых данных", - сказал председатель комитета.

Пашинский также высказался за продление сроков давности для правонарушений, связанных с хищениями в армии.