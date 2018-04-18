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В Раде предлагают ввести уголовную ответственность за слухи, вредящие обороноспособности


фото: Womensplay
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский инициировал подготовку изменений в законодательство, предусматривающих в том числе уголовную ответственность за распространение ложной информации, которая подрывает обороноспособность Украины

Об этом Пашинский заявил на заседании комитета, передает "Интерфакс-Украина".

Во время заседания обсуждали, в частности, вызванный публикацией издания "Новое время" скандал о закупке "Укроборонпромом" боевых машин пехоты в Польше. Издание утверждало, что госконцерн купил устаревшие БМП по завышенной цене.

"Мы уже провели консультации со многими фракциями в парламенте. Я прошу наших депутатов во главе с господином Винником вместе с комитетом по вопросам свободы слова наработать дополнения к действующему законодательству по ответственности, в частности уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо неправдивых данных", - сказал председатель комитета.

Пашинский также высказался за продление сроков давности для правонарушений, связанных с хищениями в армии.

  • Напомним, издание "Новое время" опубликовало материал о якобы злоупотреблениях во время закупки "Укроборонпромом" БМП-1 у польськой компании Wtorplast. Издание утверждало, что техника обошлась Украине по $205 тыс. за единицу, а в целом - в $41 млн. При этом издание утверждало, что техника - списанные с вооружения машины 1980-х годов производства.
  • В "Укроборонпроме" материал назвали "ложью, информационной диверсией" и "откровенной дезинформацией".
  • "Укроборонпром" показал купленные в Польше БМП, из-за которых ведомство обвиняли в злоупотреблениях.
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