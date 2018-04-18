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В правительстве обещают не допустить подорожания топлива


фото: kmu.gov.ua
Правительство не будет принимать решений, которые могут привести к повышению цен на топливо

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Укринформ".

"Хотел бы коснуться цен на топливо в Украине. Опять начинается какая-то турбулентность со стороны прорицателей, которые прогнозируют, что будут приняты какие-то решения, которые приведут к удорожанию цен на топливо. Хочу заверить, что не будет принято ни одного решения Комиссией по торговле или правительством, которое может повлечь монополизацию, заговор или повышения цен", - сказал Гройсман.

При этом глава правительства подчеркнул на необходимости увеличивать украинские нефтеперерабатывающие мощности.

"Я не влияю на мировые цены на нефть, но хотел бы, чтобы украинцы имели доступ к недорогим нефтепродуктам. Для этого нам нужно строить и реконструировать нефтеперерабатывающие заводы. Мы заинтересованы, чтобы в эту сферу приходили инвестиции, которые позволят нам производить более конкурентное и более дешевое топливо. Этот вопрос прорабатывается первым вице-премьер-министром", - добавил Гройсман.

В этот же день, 18 апреля, возле Кабмина ряд общественных организаций проводят акцию протеста. Они считают, что горючее в Украине может подорожать на 40%.

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