В НАТО советуют Киеву сосредоточиться на реформах, а не на получении ПДЧ
Об этом в интервью "Европейской правде" заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.
"Я вообще не вижу для вас нужды так заморачиваться получением ПДЧ. Годовые национальные программы ведут вас точно по той же дороге" - заявила она.
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По словам Геттемюллер, во время визитов ей очень странно видеть, что "все сконцентрированы на "обертке", на форме".
"Все спрашивают: а будет ли у нас ПДЧ? А будет ли программа усиленных возможностей? И в то же время – никто не говорит что-то вроде: "Мы должны ставить своим приоритетом проведение реформ". А для меня именно это является самым важным!" – заявила заместитель генсека НАТО.
"И именно эти изменения, если они произойдут, будут важнейшим аргументом для стран-членов НАТО, когда они будут принимать решение о членстве Украины", – подчеркнула она.
- Как сообщалось, президент Петр Порошенко настаивает, что Североатлантический альянс должен предоставить Украине План действий относительно членства.
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