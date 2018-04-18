В НАТО советуют Киеву сосредоточиться на реформах, а не на получении ПДЧ

18 апреля, 2018, 18:46

В НАТО не видят необходимости в том, чтобы Украина слишком волновалась о получении Плана действий по членству (ПДЧ), и советуют сосредоточиться на реформах

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

"Я вообще не вижу для вас нужды так заморачиваться получением ПДЧ. Годовые национальные программы ведут вас точно по той же дороге" - заявила она.

Читайте также: Аспирант НАТО: что означает новый статус Украины в отношениях с Альянсом

По словам Геттемюллер, во время визитов ей очень странно видеть, что "все сконцентрированы на "обертке", на форме".

"Все спрашивают: а будет ли у нас ПДЧ? А будет ли программа усиленных возможностей? И в то же время – никто не говорит что-то вроде: "Мы должны ставить своим приоритетом проведение реформ". А для меня именно это является самым важным!" – заявила заместитель генсека НАТО.

"И именно эти изменения, если они произойдут, будут важнейшим аргументом для стран-членов НАТО, когда они будут принимать решение о членстве Украины", – подчеркнула она.