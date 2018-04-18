В Нацбанке рассказали, что тормозит выход криптовалюты из тени

18 апреля, 2018, 19:53

В Украине создана специальная рабочая группа, которая работает над вопросом функционирования рынка криптовалют в Украине

Об этом рассказал директор Департамента стратегии и реформирования Михаил Видякин, передает портал "К750".

По словам Видякина, в мире до сих пор нет единой международной позиции относительно статуса криптовалют и регулирования криптовалютного рынка. Поэтому и локальным регуляторам непросто определиться с правовым статусом.

В то же время НБУ вместе с другими регуляторами в декабре 2017 года выпустили совместное заявление, где объяснили, почему биткоин и другие криптовалюты не могут называться платежным средством - потому, что это не является валютой, выпущенной единственным центральным эмитентом конкретного государства.

"Почему криптовалюты не подпадают под валютное законодательство? Потому, что не выпущены ни одним Центробанком. Почему не подпадают под наличное регулирования? Потому, что не имеют физической формы. Почему не могут использоваться как электронные деньги? Потому, что не привязаны к счетам банков или других организаций, имеющих финансовую лицензию", - пояснил директор департамента.

В Украине была создана специальная рабочая группа, в которую входят и специалисты НБУ, которая сейчас работает над урегулированием статуса криптовалюты и вопросами функционирования рынка криптовалют в целом. Тормозит этот процесс, в частности, отсутствие единого подхода в европейском законодательстве, ведь Украина имеет целью гармонизацию украинских законов с европейскими.

"По моему мнению, еще одним из препятствий является несовершенная регуляция защиты прав потребителей. Если в будущем после законодательного урегулирования вопроса статуса криптовалют какая-то компания будет иметь возможность легально продавать криптовалюты или предлагать финансовый продукт, связанный с ними, то такой бизнес обязан будет предоставлять потребителям информацию, чтобы они могли оценить риски такого продукта. То есть нужно, чтобы существовал надзор над выполнением таких поведенческих обязательств со стороны участников рынка криптовалют и финансового рынка”, - добавил Видякин.