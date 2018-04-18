В МВФ отметили замедление реформ в Украине

18 апреля, 2018, 20:08

В МВФ считают, что в течение 2014-2015 годов Украина достигла значительного прогресса в реализации реформ, однако теперь реформы замедлились

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Во время ежегодного весеннего собрания МВФ и Всемирного банка заместитель директора Департамента бюджетной политики Фонда Абдел Сенхаджи заявил, что в 2014-2015 годах Украина достигла значительного прогресса в реализации реформ, однако теперь реформы замедлились.

"К сожалению, в последние несколько лет прогресс Украины замедлился. И Фонд ведет переговоры с украинскими властями по поводу соблюдения условий программы МВФ для Украины”, - отметил он.

Приоритеты, которые являются ключевыми для просмотра программы остаются прежними, подчеркнул Сенхаджи. Речь идет, в первую очередь, об антикоррупционной реформе, в частности, о создании Антикоррупционного суда, использовании автоматической деполитизированной формулы для определения цены газа для населения.

"Мы надеемся, что реализации этих положений программы удастся достичь, и мы вместе с Украиной успешно начнем пересмотр программы", - заявил чиновник МВФ.