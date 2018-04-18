В Москве пчелы сорвали авиарейс в оккупированный Крым

18 апреля, 2018, 15:18

Самолет не смог вылететь из аэропорта "Внуково" из-за пчелиного роя в багажном отделении

Об этом сообщают российские СМИ.

Рейс SU6143 “Москва-Симферополь” должен был вылететь из международного аэропорта "Внуково" в 9:35 по московскому времени.

Самолет уже подготовили к взлету, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета по довольно странной причине - по багажному отделению разлетелись пчелы.

Вылет рейса отложен до предоставления резервного борта.