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В Москве пчелы сорвали авиарейс в оккупированный Крым


фото: ruinformer
Самолет не смог вылететь из аэропорта "Внуково" из-за пчелиного роя в багажном отделении

Об этом сообщают российские СМИ.

Рейс SU6143 “Москва-Симферополь” должен был вылететь из международного аэропорта "Внуково" в 9:35 по московскому времени.

Самолет уже подготовили к взлету, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета по довольно странной причине - по багажному отделению разлетелись пчелы.

Вылет рейса отложен до предоставления резервного борта.

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