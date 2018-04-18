В Германии проводят самую масштабную спецоперацию против торговли людьми
Об этом сообщается в микроблоге Twitter федеральной полиции Германии, передает Deutche Welle.
Большинство из обысков проводят в федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия.
Издание сообщает, что это самый масштабный рейд за всю историю существования федерального правоохранительного ведомства. В ходе рейда уже задержали более 100 подозреваемых.
Цель правоохранителей, в частности, - разоблачение преступной группы, которая переправляла женщин в Таиланд и заставляла их заниматься там проституцией.
В рейде принимают участие более 1500 полицейских, к обыскам долучилився и спецподразделения GSG9.
По данным экспертов, 45,8 млн. мужчин, женщин и детей во всем мире сегодня находятся в рабстве. Их заставляют до тяжелого физического труда или эксплуатируют в секс-индустрии.
- В феврале 2018 года пресс-служба МВД сообщила, что за последний год Украина вышла из списка стран, где процветает торговля людьми.
- Ранее полиция задержала в Тернополе двоих студентов, которые продавали украинок в затруднительном положении в сексуальное рабство в восточные страны.
- Еще ранее в Киеве задержали 24-летнего гражданина Республики Азербайджан, который пробовал отправить трех украинок в Турцию для сексуальной эксплуатации.
- В январе в аэропорту "Киев" задержали 2 женщин, занимавшихся торговлей людьми для последующей сексуальной эксплуатации.
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