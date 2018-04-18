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В Германии проводят самую масштабную спецоперацию против торговли людьми

Полиция Германии проводит масштабные мероприятия против принудительной проституции и торговли людьми — планируют обыскать более 60 публичных домов

Об этом сообщается в микроблоге Twitter федеральной полиции Германии, передает Deutche Welle.

Большинство из обысков проводят в федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия.

Издание сообщает, что это самый масштабный рейд за всю историю существования федерального правоохранительного ведомства. В ходе рейда уже задержали более 100 подозреваемых.

Цель правоохранителей, в частности, - разоблачение преступной группы, которая переправляла женщин в Таиланд и заставляла их заниматься там проституцией.

В рейде принимают участие более 1500 полицейских, к обыскам долучилився и спецподразделения GSG9.

По данным экспертов, 45,8 млн. мужчин, женщин и детей во всем мире сегодня находятся в рабстве. Их заставляют тяжелого физического труда или эксплуатируют в секс-индустрии.

 

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