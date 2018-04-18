В Ереване тысячи людей протестуют против нового премьера

18 апреля, 2018, 00:24

Вечером во вторник, 17 апреля, в столице Армении Ереване с площади Республики стартовало многотысячное шествие движения Мой шаг

Как передает NEWS.am с места событий, активисты проходят по центральным улицам. Последняя остановка запланирована на площади Республики.

Протестующие намерены утром в среду начать волну акций по всему Еревану.

Оппозиционный политик, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян перед шествием заявил, что завтра весь Ереван будет парализован.

По его словам, необходимо продолжить перекрытия дорог, шоссе и блокировать ведомственные здания. Все действия активистов будет координировать созданный революционный комитет.

Пашинян призвал всех, кто находится на площади Республики, продолжать завтра акцию гражданского неповиновения - блокировать государственные учреждения, перекрывать движение на автомагистралях.

"Я не буду говорить, как это делать, так как опыт показал, что вы героический народ, и перед вами нет закрытых дверей", - сказал Пашинян.

Полиция заблокировала проспект Баграмяна, который примыкает к площади, заграждениями из колючей проволоки, установила светозвуковые гранаты.

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