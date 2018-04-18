В Ереване тысячи людей протестуют против нового премьера
Как передает NEWS.am с места событий, активисты проходят по центральным улицам. Последняя остановка запланирована на площади Республики.
Протестующие намерены утром в среду начать волну акций по всему Еревану.
Оппозиционный политик, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян перед шествием заявил, что завтра весь Ереван будет парализован.
По его словам, необходимо продолжить перекрытия дорог, шоссе и блокировать ведомственные здания. Все действия активистов будет координировать созданный революционный комитет.
Пашинян призвал всех, кто находится на площади Республики, продолжать завтра акцию гражданского неповиновения - блокировать государственные учреждения, перекрывать движение на автомагистралях.
"Я не буду говорить, как это делать, так как опыт показал, что вы героический народ, и перед вами нет закрытых дверей", - сказал Пашинян.
Полиция заблокировала проспект Баграмяна, который примыкает к площади, заграждениями из колючей проволоки, установила светозвуковые гранаты.
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- Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
- Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- 16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Впоследствии стало известно, что в результате столкновений около полусотни граждан пострадали, 59 задержала полиция.
- 17 апреля Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты, был утвержден премьер-министром Армении.
- После этого лидер оппозиции заявил о начале "бархатной" революции.
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