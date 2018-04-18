В Чехии в результате ДТП пострадали 8 украинцев

18 апреля, 2018, 12:42

Автобус, на котором ехали украинцы, попал в дорожно-транспортное происшествие в Чехии, в 100 километрах от украинской границы

Об этом пишет dtp.kiev.ru .

В соцсети сообщается, что на трассе перевернулся прицеп трактора, колесная ось которого полетела в лобовое стекло украинского автобуса.

В результате аварии восемь украинцев получили ранения, но обошлось без госпитализации. Чешские медики, которые сразу прибыли на место происшествия, оказали первую медицинскую помощь на месте.

"Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы” - написано в публикации.

Отмечено, что за украинцами выехал ближайший свободный автобус.