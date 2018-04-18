 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Чехии в результате ДТП пострадали 8 украинцев

Автобус, на котором ехали украинцы, попал в дорожно-транспортное происшествие в Чехии, в 100 километрах от украинской границы

Об этом пишет dtp.kiev.ru .

В соцсети сообщается, что на трассе перевернулся прицеп трактора, колесная ось которого полетела в лобовое стекло украинского автобуса.

В результате аварии восемь украинцев получили ранения, но обошлось без госпитализации. Чешские медики, которые сразу прибыли на место происшествия, оказали первую медицинскую помощь на месте.

"Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы” - написано в публикации.

Отмечено, что за украинцами выехал ближайший свободный автобус.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать