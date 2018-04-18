В Чехии в результате ДТП пострадали 8 украинцев
18 апреля, 2018, 12:42
Автобус, на котором ехали украинцы, попал в дорожно-транспортное происшествие в Чехии, в 100 километрах от украинской границы
В соцсети сообщается, что на трассе перевернулся прицеп трактора, колесная ось которого полетела в лобовое стекло украинского автобуса.
В результате аварии восемь украинцев получили ранения, но обошлось без госпитализации. Чешские медики, которые сразу прибыли на место происшествия, оказали первую медицинскую помощь на месте.
"Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы” - написано в публикации.
Отмечено, что за украинцами выехал ближайший свободный автобус.
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