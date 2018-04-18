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Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш

В США умерла бывшая первая леди США Барбара Буш, жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего
Об этом передает ВВС.

Информацию подтвердили также в Twitter бывшего президента США Джорджа Буша старшего.

Бывшая первая леди США, супруга 41-го президента Джорджа Буша-старшего и мать 43-го президента Джорджа Буша-младшего – умерла в возрасте 92 лет, сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

Как отмечает BBC, некоторое время она болела, однако, отказалась от дальнейшего лечения, заявив, что хочет провести свои последние дни со своей семьей.

Известно, что Барбара Буш страдала болезнью Грейвса - это аутоиммунное заболевание. Болезнь приводит к отравление тиреоидными гормонами, а также поражает щитовидную железу.

"Я счастливчик, что Барбара Буш была моей матерью. Наша семья будет очень скучать по ней, и мы благодарны всем за молитвы и добрые пожелания", - отметил Буш-младший и добавил, что его мать заставляла держать себя в руках и смеяться до последнего дня".

В качестве первой леди она сосредоточилась на проблеме грамотности и стала принимать участие в работе нескольких организаций, занимающихся чтением. Она создала Фонд Барбары Буш в поддержку грамотности в семье, который продвигал развитие навыков чтения по всей Америке, особенно у детей.

Буш имела 5 детей, 17 внуков и 7 правнуков. Ее мужу сейчас 93 года, таким образом, он стал "самым длительным" президентом США.

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