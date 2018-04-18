Украинским спортсменам разрешили снова выступать в России, - документ

18 апреля, 2018, 17:10

Министерство молодежи и спорта отменило запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях в России

Об этом свидетельствует соответствующий приказ на официальном сайте Министерства молодежи и спорта.

Украинские спортсмены получили возможность вновь выступать на соревнованиях в России после того как 11 апреля была внесена поправка в приказ от 14 марта о запрете участия.

Предварительная формулировка "Запретить планирование и проведение учебно-тренировочных сборов на территории Российской Федерации; участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации", изменена на формулировку "Запретить осуществлять финансирование на средства Государственного бюджета Украины проведение учебно-тренировочных сборов на территории Российской Федерации; участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации".

Таким образом, украинские спортсмены смогут принимать участие в турнирах в России за свой счет. На разрешение уже отреагировала Ассоциация спортивной борьбы, которая отправила сборную Украины на чемпионат Европы по борьбе, который состоится с 30 апреля по 6 мая в российском городе Каспийск.