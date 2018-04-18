Украина хочет подать иск против России относительно нарушения прав политзаключенных

18 апреля, 2018, 16:10

Украина намерена подать иск в Европейский суд по правам человека относительно ущемления прав политзаключенных в России

Об этом в интервью СМИ сообщил заместитель министра юстиции — уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, это уже 6-й иск “Украина против России” и — как говорит заместитель министра — не последний. Впрочем дальнейшие подробности пока не раскрываются — рано.

Зато рассказали о 5 предыдущих исках. Два дела касаются нарушений прав человека в Крыму, а именно - в ходе аннексии в 2014 году и в 2015-2016 годах.

Еще два связаны с аналогичными конфликтами на Донбассе в тот же период. Пятое дело рассматривает факт вывоза детей с оккупированных территорий в Россию. Детей потом вернули, но заявление уже было в ЕСПЧ.

Рассказал Лищина и о ходе рассмотрения этих дел, а также о том, кто будет представлять интересы Украины. По словам заместителя министра, в прошлом году Украина передала два пакета документов, касающихся событий в Крыму в 2014 году по первым двум искам. Также Лищина рассказывает о королевском адвокате Бене Эммерсоне, британском правозащитнике высокого ранга, который должен представлять интересы Украины. Эммерсон — специалист по вооруженным конфликтам, в частности против РФ, а также представлял интересы семьи в деле отравленного в Лондоне российского разведчика Александра Литвиненко.

Относительно 6-го иска о политзаключенных — работа над ним продолжается, говорит уполномоченный по делам ЕСПЧ. “Собираем информацию, формируем заявление”, - сообщает чиновник.