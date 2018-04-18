Убить себя безболезненно: В Амстердаме представили капсулу смерти для самоубийц
Разработку они представили на ярмарке, посвященном новинкам похоронной индустрии, пишет The Guardian.
С помощью устройства человек может убить себя всего одним нажатием кнопки. Для этого необходимо просто лечь в него и закрыть крышку. Пока на выставке был только макет Sarco, при этом одевая VR-очки любому желающему предлагалось оказаться внутри.
Авторы изобретения говорят, что с помощью капсулы все желающие смогут оставить этот мир легко и без страданий.
Полностью работающее устройство будет готово в конце 2018 года. После этого разработчики выложат исходный код в интернете, чтобы любой желающий мог сделать эвтаназию.
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