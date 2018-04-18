У Савченко не будут отбирать слюну принудительно, - решение суда
18 апреля, 2018, 16:56
Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство военной прокуратуры об отборе у арестованной народного депутата Надежды Савченко биологических образцов (слюны).
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Следственный судья оставил ходатайство без удовлетворения", - говорится в резулятивной части решения, которое объявили судьи.
В материалах дела указан мобильный телефон с найденными биологическими образцами. Для установления вины народного депутата обвинение ходатайствовало о принудительном отборе слюны.
Адвокат Савченко Дмитрий Бугай во время заседания заявил, что ходатайство прокуратуры не подлежит удовлетворению, поскольку принудительный отбор слюны унижает честь и достоинство.
Напомним, Надежду Савченко обвиняют в подготовке к проведению теракта в Верховной Раде с целью свержения государственной власти.
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