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У Савченко не будут отбирать слюну принудительно, - решение суда

Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство военной прокуратуры об отборе у арестованной народного депутата Надежды Савченко биологических образцов (слюны).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Следственный судья оставил ходатайство без удовлетворения", - говорится в резулятивной части решения, которое объявили судьи.

В материалах дела указан мобильный телефон с найденными биологическими образцами. Для установления вины народного депутата обвинение ходатайствовало о принудительном отборе слюны.

Адвокат Савченко Дмитрий Бугай во время заседания заявил, что ходатайство прокуратуры не подлежит удовлетворению, поскольку принудительный отбор слюны унижает честь и достоинство.

Напомним, Надежду Савченко обвиняют в подготовке к проведению теракта в Верховной Раде с целью свержения государственной власти.

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