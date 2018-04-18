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У Путина заявили о паузе в переговорах Суркова с Волкером относительно Донбасса


фото: Sputnik
Переговоры помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером по ситуации на Донбассе пока приостановлены

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Европейская правда".

"По каналам известного формата на самом деле сейчас фиксируется пауза", - сказал Песков.

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При этом в Кремле заявляют о возобновлении контактов лидеров России, Франции и Германии несмотря на паузу в работе "нормандской четверки".

"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу "Сурков-Волкер". Вместе с тем, сейчас вы видите, что возобновляются контакты, активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор с госпожой Меркель", - добавил Песков.

В то же время пресс-секретарь Путина уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, сохранит ли Сурков свою должность.

"Я не имею информации, кто сохранит, кто - нет. Вы знаете, что после седьмого числа пойдут указы президента, о которых мы вас будем информировать. Кто это будет? Вы знаете, традиционно такую информацию мы не даем", - сказал Песков.

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