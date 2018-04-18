У Путина заявили о паузе в переговорах Суркова с Волкером относительно Донбасса
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Европейская правда".
"По каналам известного формата на самом деле сейчас фиксируется пауза", - сказал Песков.
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При этом в Кремле заявляют о возобновлении контактов лидеров России, Франции и Германии несмотря на паузу в работе "нормандской четверки".
"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу "Сурков-Волкер". Вместе с тем, сейчас вы видите, что возобновляются контакты, активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор с госпожой Меркель", - добавил Песков.
В то же время пресс-секретарь Путина уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, сохранит ли Сурков свою должность.
"Я не имею информации, кто сохранит, кто - нет. Вы знаете, что после седьмого числа пойдут указы президента, о которых мы вас будем информировать. Кто это будет? Вы знаете, традиционно такую информацию мы не даем", - сказал Песков.
- Напомним, ранее Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации "ЛНР" и "ДНР", а также обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений.
- Владислав Сурков написал статью, в которой объявил о прекращении движения России к европейской цивилизации и предрек своей стране век "геополитического одиночества".
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