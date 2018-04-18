Трамп ожидает встречи с лидером Северной Кореи в июне
Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает AFP.
По словам Трампа, на данный момент рассматривается пять возможных площадок для проведения первого в истории саммита с КНДР.
Он также заявил, что на предстоящем саммите Южной Кореи и КНДР стороны обсудят условия перемирия. По словам Трампа, страны "получили мое благословение", чтобы обсудить конец многолетней войны.
#BREAKING President Trump says there are "five" possible sites for his summit with North Korea's Kim and he expects to meet in June— AFP news agency (@AFP) 17 апреля 2018 г.
Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.
Раньше и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.
- Напомним, кандидат на пост госсекретаря США, экс-директор ЦРУ Майк Помпео в пасхальные выходные совершил тайный визит в Северную Корею, где встретился с ее лидером Ким Чен Ыном.
- Глава Китая Си Цзиньпин вскоре намерен посетить столицу КНДР Пхеньян.
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