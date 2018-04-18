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Трамп ожидает встречи с лидером Северной Кореи в июне

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне текущего года

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает AFP.

По словам Трампа, на данный момент рассматривается пять возможных площадок для проведения первого в истории саммита с КНДР.

Он также заявил, что на предстоящем саммите Южной Кореи и КНДР стороны обсудят условия перемирия. По словам Трампа, страны "получили мое благословение", чтобы обсудить конец многолетней войны.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

Раньше и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.

  • Напомним, кандидат на пост госсекретаря США, экс-директор ЦРУ Майк Помпео в пасхальные выходные совершил тайный визит в Северную Корею, где встретился с ее лидером Ким Чен Ыном.
  • Глава Китая Си Цзиньпин вскоре намерен посетить столицу КНДР Пхеньян.
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