Трамп ожидает встречи с лидером Северной Кореи в июне

18 апреля, 2018, 12:20

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне текущего года

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает AFP.

По словам Трампа, на данный момент рассматривается пять возможных площадок для проведения первого в истории саммита с КНДР.

Он также заявил, что на предстоящем саммите Южной Кореи и КНДР стороны обсудят условия перемирия. По словам Трампа, страны "получили мое благословение", чтобы обсудить конец многолетней войны.

#BREAKING President Trump says there are "five" possible sites for his summit with North Korea's Kim and he expects to meet in June — AFP news agency (@AFP) 17 апреля 2018 г.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

Раньше и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.