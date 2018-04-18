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Сутки в АТО: украинские позиции обстреляли 45 раз, есть погибший

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, игнорируя режим полного прекращения огня, осуществили 45 обстрелов позиций украинских защитников

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"В частности, на Луганском направлении из запрещенной 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи Зайцевого. Кроме этого, из 120 мм минометов оккупанты вели огонь по оборонцях Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов – в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Луганского", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял позиции украинских военных в районе Водяного и Гнутового, а минометы калибра 82 мм и гранатометы – применил по оборонцях Новотроицкого.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Шахты «Бутовка», Пищевика, Верхньоторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки, из вооружения БМП – под Водяным и Павлополем, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Опытного и Лебединского, а стрелкового оружия – вблизи Широкино и Невельского. Кроме этого, опорные пункты ВСУ неподалеку от Гнутового и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.

Вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще трое украинских защитников получили ранения. Пострадавших военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

 

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