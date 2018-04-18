Суд проведет допрос Олега Ляшко по делу "регионала" Ефремова

18 апреля, 2018, 11:41

Старобельский суд Луганской области планирует допросить народного депутата “Радикальной партии” Олега Ляшко в деле бывшего нардепа от Партии регионов Александра Ефремова

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 18 апреля 2018 в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения – народного депутата Украины VIII созыва О. Ляшко", - говорится в сообщении.

17 апреля в ходе судебного заседания допросили свидетеля стороны обвинения — депутата Луганского городского совета. Речь шла о событиях февраля-мая 2014 года в Луганской области.