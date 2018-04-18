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Суд проведет допрос Олега Ляшко по делу "регионала" Ефремова


фото: Без Табу
Старобельский суд Луганской области планирует допросить народного депутата “Радикальной партии” Олега Ляшко в деле бывшего нардепа от Партии регионов Александра Ефремова

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 18 апреля 2018 в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения – народного депутата Украины VIII созыва О. Ляшко", - говорится в сообщении.

17 апреля в ходе судебного заседания допросили свидетеля стороны обвинения — депутата Луганского городского совета. Речь шла о событиях февраля-мая 2014 года в Луганской области.

  • В 1998-2005 годах Єфремов возглавлял Луганскую ОГА. После этого он был избран народным депутатом от ПР, однако он сохранил свое влияние на ситуацию в области.
  • После событий начала 2014 года прокуратура предъявила ему обвинения в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины), пособничестве в захвате управления СБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины); умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНВ" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
  • Также Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.
  • Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали до Старобельска, где он находится под арестом.
  • 31 августа 2017 года экс-начальник милиции Луганской области Владимир Гуславский рассказал, как Ефремов собирал боевиков и готовил "референдум" о создании фейкового государства "ЛНР".
  • 5 марта 2018 года, Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 3 мая 2018 года включительно
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