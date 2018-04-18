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США готовят ответ на российские кибератаки

Правительство США будет рассматривать все возможные варианты реагирования на кибератаки
Такое заявление сделала министр внутренней безопасности США Кіртсен Нильсен, сообщает "Голос Америки".

Она отметила, что США имеет целый спектр вариантов ответов – как открытых, так и скрытых.

"И мы используем их все, чтобы разоблачить злонамеренные действия, наказать за них и не допустить будущих враждебных мер в киберпространстве", – подчеркнула Нильсен.

Кроме того, министр заявила, что США работают над тем, чтобы дать отпор тем, кто атакует Америку в киберпространстве. Она добавила, что больше вмешательства Вашингтон без последствий не будет оставлять и не потерпит воровства информации или ресурсов.

"Тем, кто хочет попробовать атаковать нашу демократию, или повлиять на наши выборы, или выборы в странах-союзниках США, подорвать наш национальный суверенитет, скажу просто – не делайте этого", - предупредила Нильсен.

Также она вспомнила вмешательство России в президентские выборы и заявила, что больше Америка не может позволить себе такого.

"Именно поэтому Министерство внутренней безопасности США выбрало агрессивный подход, чтобы защитить нашу инфраструктуру выборов", – пояснила Нильсен.

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