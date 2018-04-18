США готовят ответ на российские кибератаки
Она отметила, что США имеет целый спектр вариантов ответов – как открытых, так и скрытых.
"И мы используем их все, чтобы разоблачить злонамеренные действия, наказать за них и не допустить будущих враждебных мер в киберпространстве", – подчеркнула Нильсен.
Thank you @RSAConference and @dee_bosa for the chance to speak to RSA 2018. Digital threats are multiplying and partnering with the private sector is key to confronting these threats. #RSAC pic.twitter.com/LVtq1DruPJ— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) April 17, 2018
Кроме того, министр заявила, что США работают над тем, чтобы дать отпор тем, кто атакует Америку в киберпространстве. Она добавила, что больше вмешательства Вашингтон без последствий не будет оставлять и не потерпит воровства информации или ресурсов.
"Тем, кто хочет попробовать атаковать нашу демократию, или повлиять на наши выборы, или выборы в странах-союзниках США, подорвать наш национальный суверенитет, скажу просто – не делайте этого", - предупредила Нильсен.
Также она вспомнила вмешательство России в президентские выборы и заявила, что больше Америка не может позволить себе такого.
"Именно поэтому Министерство внутренней безопасности США выбрало агрессивный подход, чтобы защитить нашу инфраструктуру выборов", – пояснила Нильсен.
- Напомним, США и Великобритания заявили о том, что российское правительство организовало масштабную кибератаку на государственные и частные компании
- 16 февраля 13 гражданам России официально выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
- Тем временем спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы считают, что российские хакеры получили доступ к базам данных избирателей 7 штатов.
- Сообщалось, что российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США.
- Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, вероятно, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной сети.
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