США готовят ответ на российские кибератаки

Она отметила, что США имеет целый спектр вариантов ответов – как открытых, так и скрытых.

"И мы используем их все, чтобы разоблачить злонамеренные действия, наказать за них и не допустить будущих враждебных мер в киберпространстве", – подчеркнула Нильсен.

Thank you @RSAConference and @dee_bosa for the chance to speak to RSA 2018. Digital threats are multiplying and partnering with the private sector is key to confronting these threats. #RSAC pic.twitter.com/LVtq1DruPJ — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) April 17, 2018

Кроме того, министр заявила, что США работают над тем, чтобы дать отпор тем, кто атакует Америку в киберпространстве. Она добавила, что больше вмешательства Вашингтон без последствий не будет оставлять и не потерпит воровства информации или ресурсов.

"Тем, кто хочет попробовать атаковать нашу демократию, или повлиять на наши выборы, или выборы в странах-союзниках США, подорвать наш национальный суверенитет, скажу просто – не делайте этого", - предупредила Нильсен.

Также она вспомнила вмешательство России в президентские выборы и заявила, что больше Америка не может позволить себе такого.

"Именно поэтому Министерство внутренней безопасности США выбрало агрессивный подход, чтобы защитить нашу инфраструктуру выборов", – пояснила Нильсен.