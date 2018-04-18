Смертельное ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda сообщили о подозрении

18 апреля, 2018, 10:50

Полиция сообщила о подозрении участнику смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился зао рулем легковушки Mazda

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.

Мужчину подозревают в праввопорушении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Водителю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Из-за ухудшения состояния здоровья задержанный был госпитализирован в одну из больниц Кривого Рога. К мужчине приставили конвой.