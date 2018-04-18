Смертельное ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda сообщили о подозрении
18 апреля, 2018, 10:50
Полиция сообщила о подозрении участнику смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился зао рулем легковушки Mazda
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.
Мужчину подозревают в праввопорушении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).
Водителю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Из-за ухудшения состояния здоровья задержанный был госпитализирован в одну из больниц Кривого Рога. К мужчине приставили конвой.
- Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
- Позже ДСНС сообщила о 21 раненом, а местный канал "Первый Криворожский" - о 10 погибших.
- Полиция задержала участника смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился за рулем легковушки Mazda.
- В Кривом Роге объявили траур из-за ДТП с погибшими.
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