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Смертельное ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda сообщили о подозрении

Полиция сообщила о подозрении участнику смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился зао рулем легковушки Mazda

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.

Мужчину подозревают в праввопорушении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Водителю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Из-за ухудшения состояния здоровья задержанный был госпитализирован в одну из больниц Кривого Рога. К мужчине приставили конвой.

  • Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
  • Позже ДСНС сообщила о 21 раненом, а местный канал "Первый Криворожский" - о 10 погибших.
  • Полиция задержала участника смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился за рулем легковушки Mazda.
  • В Кривом Роге объявили траур из-за ДТП с погибшими.
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