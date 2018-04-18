 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ задержала российского наемника, который воевал в Сирии

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали и допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера" военно-морскими силами России

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.

"Бывший военный РФ показал сотрудникам СБУ, что во время службы по контракту в 2015-2017 годах на ракетном крейсере "Варяг" неоднократно принимал участие в переправке в Сирию боевиков ЧВК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.

 

В СБУ подчеркивают, что продолжают документирования преступлений российских наемников на Донбассе, в Сирии и других странах с целью передачи материалов в украинских и международных судебных инстанций.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать