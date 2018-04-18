СБУ задержала российского наемника, который воевал в Сирии

18 апреля, 2018, 10:20

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали и допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера" военно-морскими силами России

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.

"Бывший военный РФ показал сотрудникам СБУ, что во время службы по контракту в 2015-2017 годах на ракетном крейсере "Варяг" неоднократно принимал участие в переправке в Сирию боевиков ЧВК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что продолжают документирования преступлений российских наемников на Донбассе, в Сирии и других странах с целью передачи материалов в украинских и международных судебных инстанций.