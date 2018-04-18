СБУ разоблачила агентурную сеть террористов на Луганщине

18 апреля, 2018, 14:53

Сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть террористической организации "ЛНР", созданную под кураторством российских спецслужб

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что четверо жителей Луганска работали на представителей т.зв. "МГБ ЛНР". Они регулярно посещали подконтрольную украинской власти территорию для прохождения медицинских процедур. В случае отказа сотрудничать, террористы угрожали блокировать им выезд из ОРЛО.

По заданию боевиков, они должны были собирать сведения о расположении блокпостов ВСУ, перемещения украинских войск, фотографировать здания правоохранительных ведомств, фиксировать номера и марки автомобилей их сотрудников.

Контрразведчики СБУ пресекли работу преступной группы, роль и задачи каждого участника. Ранее в этом месяце в Лисичанске задержали главного участника группы, когда он вынимал из специального хранения носитель информации.

Правоохранители установили, что злоумышленник завербовала "МГБ ЛНР" около двух лет назад. Сначала в оккупированном Луганске он собирал для куратора сведения о проукраински настроенных гражданах и подбирал потенциальных информаторов. Потом выполнял задания на контролируемой украинской властью территории, в частности передавал кураторам списки военнослужащих ВСУ и номера машин сотрудников СБУ, сделал фотографии зданий СБУ, прокуратуры и суда Луганской области. Эти данные боевики собирались использовать при подготовке террористических актов и покушений на жизнь украинских правоохранителей.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группировки или террористической организации). Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники СБУ также установили личность куратора сети, которого объявили в розыск.

Продолжаются неотложные следственные действия.