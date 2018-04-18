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СБУ обнародовала список наемников "Вагнера", которых Россия перебросила в Сирию

Глава СБУ Василий Грицак рассказал, кого из наемников "Вагнера" Россия скрыто переправила из Владивостока в Сирию на крейсере "Варяг"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

18 апреля Министерство обороны России опровергло заявления о переброске частной военной компании (ЧВК) "Вагнер” с вооружением в Сирию и то, что в этом мог участвовать крейсер "Варяг".

В ответ председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак обнародовал заявление, где напомнил конкретные доказательства о преступлениях боевиков так называемой ЧВК "Вагнер" как Донбассе, так и в Сирии.

"Прекрасно понимаю, что эта информация является очень неудобной для высшего военного да, пожалуй, и политического руководства России. В связи с чем МО РФ всяческим образом пытается "не видеть" русских "ихтамнетов", ни в Украине, ни в Сирии, игнорируя как бесспорные доказательства СБУ, так и многочисленные разоблачительные материалы журналистских расследований ведущих мировых СМИ”, - говорится в заявлении.

Несмотря на заявления Минобороны РФ СБУ также обнародовал список наемников ЧВК “Вагнера”, которые были тайно доставлены из Владивостока в Сирии на крейсере "Варяг" (жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия).

"Обращаю внимание, что как минимум для двух наемников из этого списка (А. Крохун и П. Соломонов) плавание на "Варяге" стало "путешествием в один конец", - добавил Грицак.

 

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