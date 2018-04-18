Савченко все же допросили на детекторе лжи. Как это было

18 апреля, 2018, 09:41

Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко таки допросили на полиграфе 17 апреля

Об этом сообщил адвокат нардепа Олег Соловей, передает "Укринформ".

По его словам, процедура длилась целый день, без следователей и прессы. Выводов эксперты пока не предоставили, а следовательно неизвестно, надо ли будет продолжать экспертизу.

О чем спрашивали — адвокаты не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Отметили лишь, что вопросы касались всего периода жизни Савченко.

Соловей сообщил, что Надежда чувствует себя нормально, никаких официальных заявлений от нее не поступало.

"Это достаточно сложный процесс, напряженный, проходит в глобальной тишине. Когда задают вопросы, никто даже пошевелиться не может. Процесс проходит в присутствии трех экспертов КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз), адвоката Савченко и сотрудника СИЗО", — рассказал адвокат.