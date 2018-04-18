Савченко все же допросили на детекторе лжи. Как это было
Об этом сообщил адвокат нардепа Олег Соловей, передает "Укринформ".
По его словам, процедура длилась целый день, без следователей и прессы. Выводов эксперты пока не предоставили, а следовательно неизвестно, надо ли будет продолжать экспертизу.
О чем спрашивали — адвокаты не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Отметили лишь, что вопросы касались всего периода жизни Савченко.
Соловей сообщил, что Надежда чувствует себя нормально, никаких официальных заявлений от нее не поступало.
"Это достаточно сложный процесс, напряженный, проходит в глобальной тишине. Когда задают вопросы, никто даже пошевелиться не может. Процесс проходит в присутствии трех экспертов КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз), адвоката Савченко и сотрудника СИЗО", — рассказал адвокат.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Савченко заявила, что Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко.
- Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- В сети появились фото того, как Савченко с Рубаном сжигают документы.
- Генпрокурор Луценко заявил, что к деятельности Савченко и Рубана может быть причастен Медведчук.
- Апелляционный суд оставил Савченко под стражей.
- Савченко объявила голодовку, но позже прервала его, чтобы восстановить организм для теста на полиграфе.
- Допрос Савченко с использованием полиграфа перенесли на 17 апреля.
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