Савченко не хочет давать образцы своей слюны, а принудительный отбор будет расценивать как пытки
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Такое заявление Савченко сделала во время заседания Шевченковского райсуда Киева, на котором рассматривалось ходатайство военной прокуратуры об отборе у нее биологических образцов.
В начале заседания судья огласил материалы дела, в которых указывался мобильный телефон с найденными биологическими образцами. Для установления вины народного депутата обвинение ходатайствует о принудительном отборе слюны.
Адвокат Савченко Дмитрий Бугай во время заседания заявил, что ходатайство прокуратуры подлежит удовлетворению, поскольку принудительный отбор слюны унижает честь и достоинство, противоречит Конвенции о правах человека. Также предположил, что в случае удовлетворения судом этого ходатайства, такое доказательство признают недопустимым.
Судьи ушли в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству прокуратуры.
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