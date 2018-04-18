Савченко не хочет давать образцы своей слюны, а принудительный отбор будет расценивать как пытки

18 апреля, 2018, 15:19

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее биологических образцов (слюны), чего требует через суд военная прокуратура, как применение пыток.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое заявление Савченко сделала во время заседания Шевченковского райсуда Киева, на котором рассматривалось ходатайство военной прокуратуры об отборе у нее биологических образцов.

В начале заседания судья огласил материалы дела, в которых указывался мобильный телефон с найденными биологическими образцами. Для установления вины народного депутата обвинение ходатайствует о принудительном отборе слюны.

Адвокат Савченко Дмитрий Бугай во время заседания заявил, что ходатайство прокуратуры подлежит удовлетворению, поскольку принудительный отбор слюны унижает честь и достоинство, противоречит Конвенции о правах человека. Также предположил, что в случае удовлетворения судом этого ходатайства, такое доказательство признают недопустимым.

Судьи ушли в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству прокуратуры.