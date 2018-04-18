Саудовская Аравия готова направить свои войска в Сирию

18 апреля, 2018, 15:12

Саудовская Аравия готова разместить войска в Сирии в рамках мер по стабилизации страны, раздираемой конфликтами

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, пишет AFP.

"Мы ведем переговоры с США и вели с самого начала сирийского кризиса (в 2011 году) о направлении сил в Сирию", - сказал Джубейр на пресс-конференции с главой ООН Антонио Гутерришем в Эр-Рияде.

Джубейр подчеркнул, что предложение о направлении своих войск в рамках более широкой международной коалиции было "не новым".

"Мы предложили администрации Обамы (предыдущей администрации США), что если США будут отправлять войска ... тогда Саудовская Аравия будет рассматривать вместе с другими странами отправку сил в рамках этого контингента", - сказал он.

Читайте также: Сирийский гамбит. Приведут ли американские авиаудары к эскалации на Ближнем Востоке

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Дональда Трампа хочет замены американского контингента в Сирии силами союзников на Ближнем Востоке.

Отмечается, что советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон недавно звонил главе разведки Египта Аббасу Камелю, чтобы узнать, согласится ли Каир на такое предложение.

Инициатива была принята одновременно с просьбой к администрации Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов выделить миллиарды долларов на восстановление северной Сирии. Кроме того, к этим странам обратились с просьбой отправить в Сирию войска.

Напомним, президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости скорейшего вывода войск из Сирии.