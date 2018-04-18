Саудовская Аравия готова направить свои войска в Сирию
Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, пишет AFP.
"Мы ведем переговоры с США и вели с самого начала сирийского кризиса (в 2011 году) о направлении сил в Сирию", - сказал Джубейр на пресс-конференции с главой ООН Антонио Гутерришем в Эр-Рияде.
Джубейр подчеркнул, что предложение о направлении своих войск в рамках более широкой международной коалиции было "не новым".
Читайте также: Сирийский гамбит. Приведут ли американские авиаудары к эскалации на Ближнем Востоке
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Дональда Трампа хочет замены американского контингента в Сирии силами союзников на Ближнем Востоке.
Отмечается, что советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон недавно звонил главе разведки Египта Аббасу Камелю, чтобы узнать, согласится ли Каир на такое предложение.
Инициатива была принята одновременно с просьбой к администрации Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов выделить миллиарды долларов на восстановление северной Сирии. Кроме того, к этим странам обратились с просьбой отправить в Сирию войска.
Напомним, президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости скорейшего вывода войск из Сирии.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией в отношении этих ударов и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДе пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-