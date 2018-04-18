Руководитель Китая Си Цзиньпин впервые приедет в КНДР

18 апреля, 2018, 11:45

Председатель Китайской Народной Республика Си Цзиньпин планирует посетить столицу Северной Кореи Пхеньян

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированного китайского чиновника.

Это будет первый официальный визит Си Цзиньпина в качестве руководителя Китая к КНДР. Должность председателя Коммунистической партии Китая он занимает с ноября 2012 года.

Чиновник, который сообщил эту информацию CNN, отметил что визит состоится вскоре - возможно, после саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, запланированного на конец мая - начало июня.

Отношения между Северной Кореей и Китаем улучшились в течение последних месяцев после визита Ким Чен Ына в Пекин в конце марта для встречи с Си Цзиньпином, в котором лидер КНДР пообещал избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США.

17 апреля экс-директор ЦРУ Майк Помпео, назначенный Дональдом Трампом на должность госсекретаря США, встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.



