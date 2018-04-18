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Руководитель Китая Си Цзиньпин впервые приедет в КНДР


фото: Laovaev.net
Председатель Китайской Народной Республика Си Цзиньпин планирует посетить столицу Северной Кореи Пхеньян

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированного китайского чиновника.

Это будет первый официальный визит Си Цзиньпина в качестве руководителя Китая к КНДР. Должность председателя Коммунистической партии Китая он занимает с ноября 2012 года.

Чиновник, который сообщил эту информацию CNN, отметил что визит состоится вскоре - возможно, после саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, запланированного на конец мая - начало июня.


 

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