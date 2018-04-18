Российского производителя самолетов "Антонов" признали банкротом

18 апреля, 2018, 20:47

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом предприятие, выпускающее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство

Об этом сообщает "РИА".

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что один из участников проекта Ан-140, самарский завод "Авиакор", в июле 2017 года подал иск о банкротстве ЗАО "Совместное предприятие Международный авиационный проект-140" в связи его задолженностью в размере более 196 млн рублей. Иск предприятия был удовлетворен.

Трехстороннее соглашение о развитии программы Ан-140 между администрацией Самарской области, ОАО "Авиакор - авиационный завод" и Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) было подписано в августе 2003 года.