Российского производителя самолетов "Антонов" признали банкротом
18 апреля, 2018, 20:47
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом предприятие, выпускающее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство
Об этом сообщает "РИА".
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в решении суда.
Ранее сообщалось, что один из участников проекта Ан-140, самарский завод "Авиакор", в июле 2017 года подал иск о банкротстве ЗАО "Совместное предприятие Международный авиационный проект-140" в связи его задолженностью в размере более 196 млн рублей. Иск предприятия был удовлетворен.
Трехстороннее соглашение о развитии программы Ан-140 между администрацией Самарской области, ОАО "Авиакор - авиационный завод" и Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) было подписано в августе 2003 года.
- В марте Россия запретила полеты самолета Ан-148 после катастрофы под Москвой.
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