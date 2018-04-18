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Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, - МИД Франции

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Российская Федерация могла уничтожить основные доказательства химатаки в Сирии

Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

В опубликованном заявлении также отмечается, что Россия препятствует расследованию ОЗХО и ООН химической атаки.

"Сегодня Россия и Сирия все еще отказывают в разрешении доступа следователям к месту атаки, несмотря на то, что следователи прибыли в Сирию 14 апреля. Вполне вероятно, что доказательства и ключевые элементы исчезли с территории, которая, кроме того, полностью контролируется российскими и сирийскими армиями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что определить виновных в химической атаке смогло бы только совместное расследование ООН и ОЗХО, но инициативу об этом заблокировала Россия.

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  • Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • Посол США в ООН Никки Хейли объяснила, чего страна добивается в Сирии
  • Президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости скорейшего вывода войск из Сирии.
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