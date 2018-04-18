Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, - МИД Франции
Об этом говорится в заявлении МИД Франции.
В опубликованном заявлении также отмечается, что Россия препятствует расследованию ОЗХО и ООН химической атаки.
"Сегодня Россия и Сирия все еще отказывают в разрешении доступа следователям к месту атаки, несмотря на то, что следователи прибыли в Сирию 14 апреля. Вполне вероятно, что доказательства и ключевые элементы исчезли с территории, которая, кроме того, полностью контролируется российскими и сирийскими армиями", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что определить виновных в химической атаке смогло бы только совместное расследование ООН и ОЗХО, но инициативу об этом заблокировала Россия.
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