 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Роскомнадзор грозится заблокировать и Facebook. Хочет, чтобы компания выполнила ряд требований

Соцсеть Facebook могут заблокировать в России уже в 2018 году
Об этом заявил в интервью российской газете "Известия" глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет DW.
Чиновник перечислил пункты, которые "должны быть выполнены" компанией до конца 2018 года. В их числе локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удалению запрещенной информации, а также соблюдение других законов".
"Если ничего из этого или что-нибудь из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - заявил Жаров.
Он также сообщил, что регулярно встречается с представителями Facebook, и что в феврале 2018 года на очередных переговорах он еще раз подтвердил позицию ведомства.
  • Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.
  • В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 15 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти до половины IP-адресов сервиса Amazon.
  • При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать