Роскомнадзор грозится заблокировать и Facebook. Хочет, чтобы компания выполнила ряд требований

18 апреля, 2018, 07:40

Соцсеть Facebook могут заблокировать в России уже в 2018 году

Об этом заявил в интервью российской газете "Известия" глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет DW.

Чиновник перечислил пункты, которые "должны быть выполнены" компанией до конца 2018 года. В их числе локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удалению запрещенной информации, а также соблюдение других законов".

"Если ничего из этого или что-нибудь из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - заявил Жаров.

Он также сообщил, что регулярно встречается с представителями Facebook, и что в феврале 2018 года на очередных переговорах он еще раз подтвердил позицию ведомства.