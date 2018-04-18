Роскомнадзор грозится заблокировать и Facebook. Хочет, чтобы компания выполнила ряд требований
18 апреля, 2018, 07:40
Соцсеть Facebook могут заблокировать в России уже в 2018 году
Об этом заявил в интервью российской газете "Известия" глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет DW.
Чиновник перечислил пункты, которые "должны быть выполнены" компанией до конца 2018 года. В их числе локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удалению запрещенной информации, а также соблюдение других законов".
"Если ничего из этого или что-нибудь из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - заявил Жаров.
Он также сообщил, что регулярно встречается с представителями Facebook, и что в феврале 2018 года на очередных переговорах он еще раз подтвердил позицию ведомства.
- Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.
- В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 15 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти до половины IP-адресов сервиса Amazon.
- При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".
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