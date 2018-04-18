Ради боя с Ломаченко известный боксер отказался от титула

18 апреля, 2018, 13:00

Американский боксер Майки Гарсия отказался от чемпионского титула IBF ради встречи с украинцем Василием Ломаченко

Гарсия заявил, что не будет защищать титул IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а сконцентрируется на выступлениях в категории до 61,2 кг, где с недавних пор выступает и Ломаченко, сообщает Boxingnews.

Сейчас в Майки Гарсии остается титул WBC в легком весе, а его следующим соперником станет чемпион мира IBF американец Роберт Истер.

Ломаченко 12 мая дебютирует в категории до 61,2 кг боем против обладателя титула WBA венесуэлец Хорхе Родригеса. Ожидается, что в случае победы, украинец встретится с чемпионом WBO Раймундо Бельтраном из Мексики.

Таким образом, в конце 2018 все пояса могут в руках Ломаченко и Гарсии, а их долгожданный бой станет реальностью.

В своем предыдущем поединке 9 декабря 2017 украинец досрочно победил кубинца Гильермо Рингондо.

Ранее промоутер Украинский Боб Арум заявил, что легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо все еще не отказался от поединка с Василием Ломаченко.

Майки Гарсия получил титула IBF в первом полусреднем весе 10 марте, победив единогласным решением судей россиянина Сергея Липинци.

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