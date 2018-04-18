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Рада рассмотрит проект постановления о создании поместной церкви

В Верховной Раде Украины рассмотрят вопрос о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ВР в среду, 18 апреля.

Инициаторами законопроекта выступили Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Юлия Тимошенко, Артур Герасимов, Максим Бурбак, Андрей Тетерук, Олег Ляшко, Ирина Луценко, Олег Березюк, Оксана Сыроид и Степан Ивахив.

В пояснительной записке к проекту Постановления говорится о том, что соответствующее обращение подготовили с целью преодоления существующего в Украине церковного разделения и нормализации каноничного статуса Православной Церкви в Украине. Одним из основных поводов к его подготовке стала вооруженная агрессия Российской Федерации.

Патриарх РПЦ Кирилл предупредил Вселенского патриарха Варфоломея, что отделение Украинской церкви, если это признает Константинополь, негативно повлияет на отношения Константинопольской и Российской епархий.

"Так, роль Московского патриархата все чаще носит характер пропаганды аннексии Крыма и поддержки вооруженного вмешательства России на Востоке нашего государства. В таких условиях Украинское общество демонстрирует еще большую поддержку объединения православной церкви и признания ее автокефалии", - говорится в тексте пояснительной записки.

Целью проекта Постановления является ускорение изменения статуса украинской Православной Церкви и утверждение ее независимости от государства-агрессора.

По прогнозам инициаторов законопроекта, принятие Постановления будет способствовать довершениню утверждения независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении; позволит интенсифицировать диалог о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине; способствовать укреплению религиозной свободы в Украине и межконфессиональному миру, усилению прав и свобод граждан.

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