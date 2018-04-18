"Укрпочта" предоставит клиентам возможность рассчитываться карточкой

18 апреля, 2018, 15:59

Национальный оператор почтовой связи получил лицензию от Нацбанка на расчет карточками

Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты".

Национальный банк Украины выдал ПАО "Укрпочта" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также зарегистрировал договоры об участии оператора в международных платежных системах VISA и MasterCard.

"Клиенты "Укрпочты" давно ждали возможность оплатить товары и услуги платежными картами - благодаря решению Нацбанка такая опция станет доступной уже в ближайшее время. Рассчитаться в отделениях можно будет через платежные терминалы "Укрпочты" или же на интернет-сайте или в нашем мобильном приложении, а также в "Укрпочте" теперь можно получать наличные с платежных карт”, - отметил и.о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Сообщается, что для расчета карточками в отделениях “Укрпочты” через систему госзакупок Prozorro уже закупила по самой выгодной в Украине цене 5 тысяч платежных терминалов.