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"Укроборонпром" показал купленные в Польше БМП, из-за которых ведомство обвиняли в злоупотреблениях

Госконцерн "Укроборонпром" показал журналистам учебные стрельбы из боевых машин пехоты, закупленных в Польше

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укроборонпрома".

"Журналисты смогли лично ознакомиться с БМП-1АК, которые были поставлены в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши. При повторном пресс-туре в одну из бригад Вооруженных сил Украины, к которому привлекли несколько десятков представителей СМИ, журналисты наблюдали за учебными стрельбами , которые выполнили экипажи БМП, а также лично проехались внутри боевых машин ", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что полученные БМП-1АК имеют минимальный пробег и настрел пушек, а в составе бригады только за последний месяц они проехали более 500 км и провели около 20 огневых упражнений. За это время со стороны военных не было никаких нареканий на работу БМП.

Ранее издание "Новое время" обнародовало материал о якобы злоупотреблениях при закупке "Укроборонпромом" БМП-1 в польськох компании Wtorplast. Издание утверждало, что техника стала Украине по $ 205 тыс. За единицу, а в целом - в $ 41 млн. При этом издание утверждало что техника - списанные с вооружения машины 1980-х годов производства.

В "Укроборонпроме" материал назвали "ложью, информационной диверсией" и "откровенной дезинформацией".

"Все закупленные Украиной боевые машины БМП-1АК собраны не позднее 2016 лицензированными предприятиями на территории ЕС. Все использованы узлы и агрегаты прошли соответствующий ремонт и стендовые испытания в соответствии с требованиями ISO и технических норм ЕС. Качество машин подтверждена трехступенчатой ​​проверкой, проведенной, в частности и представителями Минобороны Украины на этапе предконтрактной работы. К тому же, компания "Wtorplast" предоставляет многолетнюю гарантию на все поставленные изделия ", - заявили в" Укроборонпроме ".

По стоимости машин, в госконцерне заявили, что она значительно ниже аналогичных предложений на мировом рынке, тем более, суммы, указанной в материале издания. При этом в "Укроборонпроме" не назвали конкретные суммы, ссылаясь на условия контракта.

"Стоимость сделки между украинской и польской компаниями на поставку БМП-1АК не может быть разглашена согласно условиям контракта. Однако подчеркиваем, что она значительно ниже, чем аналогичные предложения на мировом рынке и значительно ниже, чем указана в статье. Закупка БМП-1АК именно по такой цене достигнута исключительно за стратегические и добропорядочные отношения Украины и Польши. Нет никаких оснований считать, что цена на БМП-1АК является завышенной ", - заявили в госконцерне.

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