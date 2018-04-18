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"Рот - для еды". Президент Уганды хочет запретить оральный секс


фото: JEWEL SAMAD / AFP
Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что он хочет запретить в стране оральный секс, поскольку "рот создан для еды".

Об этом сообщает Daily Mail Оnline.

Мусавени обвинил "чужаков" в том, что они навязывают оральные практики жителям Уганды.

"Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы предупредить наших людей публично о неправильных практиках, навязанных другими лицами. Одна из них - это то, что мы называем оральным сексом. Рот создан для еды, не для секса. Мы знаем, куда направляется секс, мы знаем, где он находится", - заявил Йовери.

Кроме того, Мусавени начал антигомосексуальну кампанию в 2014 году, сделав незаконным быть представителем ЛГБТ в Уганде. Местные жители рискуют лишением свободы, если окажется, что они имеют однополый секс. После введения закона о незаконности однополых отношений, Мусавени заявил, что люди, которые занимаются оральным сексом, могут иметь глистов.

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