"Рот - для еды". Президент Уганды хочет запретить оральный секс
Об этом сообщает Daily Mail Оnline.
Мусавени обвинил "чужаков" в том, что они навязывают оральные практики жителям Уганды.
"Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы предупредить наших людей публично о неправильных практиках, навязанных другими лицами. Одна из них - это то, что мы называем оральным сексом. Рот создан для еды, не для секса. Мы знаем, куда направляется секс, мы знаем, где он находится", - заявил Йовери.
Кроме того, Мусавени начал антигомосексуальну кампанию в 2014 году, сделав незаконным быть представителем ЛГБТ в Уганде. Местные жители рискуют лишением свободы, если окажется, что они имеют однополый секс. После введения закона о незаконности однополых отношений, Мусавени заявил, что люди, которые занимаются оральным сексом, могут иметь глистов.
- Напомним, в Уганде министр по этике запретил заниматься сексом в обеденный перерыв.
- А женщинам, которые работают на государственной службе, запретили красить ногти, а платья и юбки должны быть ниже колена. Уганда - страна с консервативным обществом, где женщины раньше жаловались на преследования за мини-юбки.
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