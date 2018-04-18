"Кокаиновая красотка": канадка перевозила наркотики ради красивых фото в Instagram

18 апреля, 2018, 21:31

Канадка согласилась перевезти 95 кг кокаина на элитном круизном корабле, чтобы сделать экзотические фото для Instagram

Об этом сообщает New York Post.

24-летнюю Мелину Роберге приговорили к 8 годам лишения свободы за транспортировку кокаина на круизном корабле в Австралию. Во время суда девушка признала, что сделала это с финасовой целью. Роберге также не скрывала, что согласилась стать наркокурьером, чтобы во время путешествия делать экзотические фото для Instargam.

Во время оглашения приговора судья отметила, что это стыд для людей молодого возраста позволять "лайкам" в соцсетях влиять на реальную жизнь.

"Ее соблазнил образ жизни и возможность публиковать гламурные фотографии в Instagram. Это подчеркивает негативное влияние социальных сетей на молодых женщин", - подчеркнула судья.