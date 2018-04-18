Путин все еще мечтает договориться с Трампом: приказал избегать антиамериканской риторики, - Bloomberg

18 апреля, 2018, 17:26

На фоне введения США новых санкций против РФ, которые вылились в колоссальные убытки для российских олигархов, поддерживающих режим, чиновники РФ получили из Кремля распоряжение воздерживаться от антиамериканской риторики

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, соответствующие указания были даны еще до ракетных ударов США, Франции и Великобритании по химическим объектам в Сирии, в связи с чем заявление российского посла в Ливане Александра Засыпкина, угрожавшего от имени РФ уничтожить пусковые площадки, привело Путина в ярость".

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Кремль по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с Трампом и все еще надеется, что тот выполнит свои обещания относительно улучшения отношений между США и РФ.

По мнению главы Центра политических технологий Игоря Бунина, Путин понимает, что РФ не способна соперничать с западными государствами в сфере экономики, и не хочет втягивать страну в противостояние.

"Путин готов пойти на многочисленные и серьезные уступки, но это не должно выглядеть так, будто он проигрывает", - отметил эксперт.