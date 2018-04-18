Путин все еще мечтает договориться с Трампом: приказал избегать антиамериканской риторики, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, соответствующие указания были даны еще до ракетных ударов США, Франции и Великобритании по химическим объектам в Сирии, в связи с чем заявление российского посла в Ливане Александра Засыпкина, угрожавшего от имени РФ уничтожить пусковые площадки, привело Путина в ярость".
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Кремль по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с Трампом и все еще надеется, что тот выполнит свои обещания относительно улучшения отношений между США и РФ.
По мнению главы Центра политических технологий Игоря Бунина, Путин понимает, что РФ не способна соперничать с западными государствами в сфере экономики, и не хочет втягивать страну в противостояние.
"Путин готов пойти на многочисленные и серьезные уступки, но это не должно выглядеть так, будто он проигрывает", - отметил эксперт.
- Ранее сообщалось, что Трамп решил отложить новые санкции против России.
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