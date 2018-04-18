Демонстранты в Армении начали блокаду резиденции премьер-министра
Об этом сообщает издание News.am.
В среду утром колонна демонстрантов беспрепятственно прошла мимо здания парламента и дошла до дверей резиденции премьер-министра на проспекте Баграмяна, 26.
Один из лидеров протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о начале блокады резиденции. Издание "Новости-Армения" отмечает, что протестующие не встретили сопротивления полиции. В то же время у резиденции премьера выставлен кордон полицейских.
Пашинян призвал протестующих не вступать в стычки с правоохранителями и не причинять ущерба государственному имуществу.
"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян, обращаясь к участникам демонстрации.
Пашинян также отметил, что с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование предметов - мусорных урн и баков, скамеек.
Также он призвал участников акции протеста снять гигиенические маски.
"Вам бояться нечего", - добавил политик.
Ранее Пашинян заявил о намерении осуществить революцию с максимально короткое время. Дальнейшие шаги, по его словам, уже обсуждены и он представит их в среду в 19:00 на митинге на Площади Республики.
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- Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
- Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- 16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Впоследствии стало известно, что в результате столкновений около полусотни граждан пострадали, 59 задержала полиция.
- 17 апреля Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты, был утвержден премьер-министром Армении.
- После этого лидер оппозиции заявил о начале "бархатной" революции.
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