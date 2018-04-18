Демонстранты в Армении начали блокаду резиденции премьер-министра

18 апреля, 2018, 11:54

В Ереване демонстранты, протестующие против нового премьер-министра, взяли в осаду резиденцию главы правительства

Об этом сообщает издание News.am.

В среду утром колонна демонстрантов беспрепятственно прошла мимо здания парламента и дошла до дверей резиденции премьер-министра на проспекте Баграмяна, 26.

Один из лидеров протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о начале блокады резиденции. Издание "Новости-Армения" отмечает, что протестующие не встретили сопротивления полиции. В то же время у резиденции премьера выставлен кордон полицейских.

Пашинян призвал протестующих не вступать в стычки с правоохранителями и не причинять ущерба государственному имуществу.

"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян, обращаясь к участникам демонстрации.

Пашинян также отметил, что с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование предметов - мусорных урн и баков, скамеек.

Также он призвал участников акции протеста снять гигиенические маски.

"Вам бояться нечего", - добавил политик.

Ранее Пашинян заявил о намерении осуществить революцию с максимально короткое время. Дальнейшие шаги, по его словам, уже обсуждены и он представит их в среду в 19:00 на митинге на Площади Республики.

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