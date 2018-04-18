 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пропагандистский фильм "Крым, путь на родину" приобщили к делу о госизмене Януковича

В среду, 18 апреля, Оболонский райсуд Киева исследовал российский пропагандистский фильм "Крым, путь на родину" в рамках дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом сообщает "Громадське".

Прокуратура привлекла ленту как доказательство российской аннексии Крыма и причастности Виктора Януковича к этому преступлению.

Экспертиза показала, что в фильме искажены факты российской агрессии в Крыму и последующей аннексии украинского полуострова.

Также эксперты установили, что комментарии президента России Владимира Путина и главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, использованные в фильме, являются подлинными.

Адвокаты Януковича заявили, что не считают фильм доказательством по делу госизмене экс-президента.

"Крым. Путь на Родину" - российский пропагандистский фильм 2015 года, в котором оправдывается российская вооруженная агрессия против Украины и аннексия Крымского полуострова.

  • Напомним, 21 февраля 2018 года в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко в деле Виктора Януковича.
  • Экс-глава управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался давать показания по делу о госизмене Виктора Януковича.
  • Суд разрешил видеодопрос экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать