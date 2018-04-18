Пропагандистский фильм "Крым, путь на родину" приобщили к делу о госизмене Януковича
Об этом сообщает "Громадське".
Прокуратура привлекла ленту как доказательство российской аннексии Крыма и причастности Виктора Януковича к этому преступлению.
Экспертиза показала, что в фильме искажены факты российской агрессии в Крыму и последующей аннексии украинского полуострова.
Также эксперты установили, что комментарии президента России Владимира Путина и главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, использованные в фильме, являются подлинными.
Адвокаты Януковича заявили, что не считают фильм доказательством по делу госизмене экс-президента.
"Крым. Путь на Родину" - российский пропагандистский фильм 2015 года, в котором оправдывается российская вооруженная агрессия против Украины и аннексия Крымского полуострова.
- Напомним, 21 февраля 2018 года в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко в деле Виктора Януковича.
- Экс-глава управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался давать показания по делу о госизмене Виктора Януковича.
- Суд разрешил видеодопрос экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича.
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