Пропагандистский фильм "Крым, путь на родину" приобщили к делу о госизмене Януковича

18 апреля, 2018, 12:24

В среду, 18 апреля, Оболонский райсуд Киева исследовал российский пропагандистский фильм "Крым, путь на родину" в рамках дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом сообщает "Громадське".

Прокуратура привлекла ленту как доказательство российской аннексии Крыма и причастности Виктора Януковича к этому преступлению.

Экспертиза показала, что в фильме искажены факты российской агрессии в Крыму и последующей аннексии украинского полуострова.

Также эксперты установили, что комментарии президента России Владимира Путина и главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, использованные в фильме, являются подлинными.

Адвокаты Януковича заявили, что не считают фильм доказательством по делу госизмене экс-президента.

"Крым. Путь на Родину" - российский пропагандистский фильм 2015 года, в котором оправдывается российская вооруженная агрессия против Украины и аннексия Крымского полуострова.