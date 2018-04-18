Правительство выделит еще полмиллиарда на развитие украинского кино

18 апреля, 2018, 13:47

Кабинет Министров назначает дополнительно 500 млн. гривен на производство отечественной кинопродукции

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 апреля.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил удовлетворение тем, украинские режиссеры уже сняли много интересных фильмов и мультфильмов. И еще значительная их часть — на стадии производства.

Премьер подчеркнул, что украинское кино становится мировым трендом. Это способствует экономическому росту и позитивному имиджу Украины в мире.

“Я думаю, что нам надо только усиливать эти возможности", - сказал глава правительства.

По мнению Гройсмана, киноискусство в значительной степени влияет на развитие человека. Добавил, что знаменитые украинские актеры и художники, которые уже ушли из жизни, были бы горды за тех, кто пришел им на смену.

Премьер-министр убежден, что поддержка государства поможет открыть новые таланты в отечественной киноиндустрии.