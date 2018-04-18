Правительство выделит еще полмиллиарда на развитие украинского кино
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 апреля.
Премьер-министр Владимир Гройсман выразил удовлетворение тем, украинские режиссеры уже сняли много интересных фильмов и мультфильмов. И еще значительная их часть — на стадии производства.
Премьер подчеркнул, что украинское кино становится мировым трендом. Это способствует экономическому росту и позитивному имиджу Украины в мире.
“Я думаю, что нам надо только усиливать эти возможности", - сказал глава правительства.
По мнению Гройсмана, киноискусство в значительной степени влияет на развитие человека. Добавил, что знаменитые украинские актеры и художники, которые уже ушли из жизни, были бы горды за тех, кто пришел им на смену.
Премьер-министр убежден, что поддержка государства поможет открыть новые таланты в отечественной киноиндустрии.
- Недавно украинский фильм "Слово" о культурное движение "Расстрелянное возрождение" получил награду Международного кинофестиваля в Нью-Йорке.
- В 2017 году при поддержке Госкино свое производство завершили 47 полнометражных лент, на этот год планируется еще больше
- На 2018 год Госкино планирует потратить 480 млн грн бюджетных средств на производство национального кино. В то же время председатель Госкино напомнил, что существует также новая бюджетная программа, направленная на производство патриотических фильмов. Ею предусмотрено 500 млн грн, и распорядителем этих средств является Министерство культуры.
- Ранее стало известно, что кинолента "Киборги" стала абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины, заработав более 22 млн гривен.
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