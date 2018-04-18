После смертельного ДТП в Кривом Роге в Украине могут отменить желтый сигнал светофора

18 апреля, 2018, 15:28

В Украине проверят целесообразность использования желтого сигнала светофора и возможность его отмены

Об этом шла речь во время заседания Кабмина 18 апреля, передает "Главком".

Правительство поручило министерству внутренних дел, Мининфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодор), Нацполиции и Госслужбе по безопасности на транспорте "Укртрансбезпека" изучить этот вопрос.

В случае необходимости Кабмин рассмотрит проект решения об отмене желтого сигнала.

Такое поручение правительство дало после смертельного ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 9 человек, еще около 20 получили ранения.