После смертельного ДТП в Кривом Роге в Украине могут отменить желтый сигнал светофора
18 апреля, 2018, 15:28
В Украине проверят целесообразность использования желтого сигнала светофора и возможность его отмены
Об этом шла речь во время заседания Кабмина 18 апреля, передает "Главком".
Правительство поручило министерству внутренних дел, Мининфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодор), Нацполиции и Госслужбе по безопасности на транспорте "Укртрансбезпека" изучить этот вопрос.
В случае необходимости Кабмин рассмотрит проект решения об отмене желтого сигнала.
Такое поручение правительство дало после смертельного ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 9 человек, еще около 20 получили ранения.
- Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
- Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом.
- Полиция задержала участника смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился за рулем легковушки Mazda.
- В Кривом Роге объявили траур из-за ДТП с погибшим.
- Впоследствии в больнице умер еще один человек.
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