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После смертельного ДТП в Кривом Роге в Украине могут отменить желтый сигнал светофора


фото: leninogorsk
В Украине проверят целесообразность использования желтого сигнала светофора и возможность его отмены

Об этом шла речь во время заседания Кабмина 18 апреля, передает "Главком".

Правительство поручило министерству внутренних дел, Мининфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодор), Нацполиции и Госслужбе по безопасности на транспорте "Укртрансбезпека" изучить этот вопрос.

В случае необходимости Кабмин рассмотрит проект решения об отмене желтого сигнала.

Такое поручение правительство дало после смертельного ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 9 человек, еще около 20 получили ранения.

  • Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
  • Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом.
  • Полиция задержала участника смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился за рулем легковушки Mazda.
  • В Кривом Роге объявили траур из-за ДТП с погибшим.
  • Впоследствии в больнице умер еще один человек.
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