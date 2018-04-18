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Порошенко закрыто собрал Кабмин без Авакова и Омеляна, - СМИ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу со всеми присутствующими в Украине членами Кабмина

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве и парламенте.

Встреча, которую инициировал сам глава государства, состоялась в Администрации президента. В ней приняли участие руководство администрации президента, премьер-министр Владимир Гройсман и все министры, кроме главы МВД Арсена Авакова, министра финансов Александра Данилюка и главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, которые сейчас находятся с рабочими визитами за рубежом.

По данным издания, на встрече обсуждали вопросы церкви и необходимость в единстве президентской и правительственной команд.

  • Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине.
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