Порошенко закрыто собрал Кабмин без Авакова и Омеляна, - СМИ
18 апреля, 2018, 14:39
Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу со всеми присутствующими в Украине членами Кабмина
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве и парламенте.
Встреча, которую инициировал сам глава государства, состоялась в Администрации президента. В ней приняли участие руководство администрации президента, премьер-министр Владимир Гройсман и все министры, кроме главы МВД Арсена Авакова, министра финансов Александра Данилюка и главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, которые сейчас находятся с рабочими визитами за рубежом.
По данным издания, на встрече обсуждали вопросы церкви и необходимость в единстве президентской и правительственной команд.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине.
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