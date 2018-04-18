Порошенко закрыто собрал Кабмин без Авакова и Омеляна, - СМИ

18 апреля, 2018, 14:39

Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу со всеми присутствующими в Украине членами Кабмина

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве и парламенте.

Встреча, которую инициировал сам глава государства, состоялась в Администрации президента. В ней приняли участие руководство администрации президента, премьер-министр Владимир Гройсман и все министры, кроме главы МВД Арсена Авакова, министра финансов Александра Данилюка и главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, которые сейчас находятся с рабочими визитами за рубежом.

По данным издания, на встрече обсуждали вопросы церкви и необходимость в единстве президентской и правительственной команд.