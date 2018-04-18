Пластуны начали сбор средств для развития гражданского общества на юге и востоке Украины

18 апреля, 2018, 16:00

Украинские пластуны собирают средства для развития движения и воплощения идей по развитию гражданского общества в Украине

Пластуны собирают 1 млн грн на платформе "Велика Ідея".

"Хотим, чтобы больше молодых украинцев присоединились к Пласту и получили знания и умения, которые позволят им вдохновлять и объединять единомышленников в единую волну изменений для устойчивого развития Украины", - говорится на странице инициативы.

Пластуны сняли видеоролик, в котором показали успешных воспитанников организации, поощряющие поддержать Пласт и приобщиться к сбору средств. Среди них - президент УКУ Владыка Борис Гудзяк, руководитель Муниципальной стражи Ивано-Франковска Богдан Кухарук, директор львовского Охматдета Марьяна Возница, певица и композитор Дана Винницкая, координатор украинской команды на Играх Непокоренных Тарас Ковалик и председатель Пласта в Украине Ольга Герус.

"Пласт стремится развиваться и приобщаться к развитию гражданского общества в Украине. Именно поэтому в ближайшие годы мы направим деятельность нашей команды на привлечение волонтеров в регионах страны, где Пласт является менее многочисленным - в первую очередь в Одесской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Кировоградской областях. Наша деятельность в Донецкой и Луганской областях, прежде всего, направлена на развитие гражданского общества, реализацию образовательных и воспитательных проектов и распространение пластовых ценностей для воспитания хороших граждан", - отмечают в Пласте.