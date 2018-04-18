Печерский суд заявил, что Янукович-младший не фигурирует в деле об аресте средств 11 компаний
Об этом сообщает пресс-служба Печерского районного суда Киева в Facebook.
16 апреля украинские СМИ сообщали, что в феврале Печерский райсуд снял арест с денежных средств, принадлежащих ООО "Лайтрум", ООО "Мелон 8", ООО "Бенефит-Консалт", ООО Аранит К ", ООО" Квардис Н ", ООО Типикон А ", ООО" Вектор-Перспектива ", ООО" Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", ООО "Лайтрум", "Аскор-Инвест", ООО "Финансовая Группа" Леголас "и другие.
Считается, что эти компании связаны с сыном президента-беглеца Александром Януковичем.
Между тем Печерский райсуд сообщил, что фамилия Януковича не указывалось ни в каких документах, предоставленных в суд органом досудебного расследования.
"Кроме того, эта информация не озвучивалась и присутствовавшими в судебном заседании представителями органа расследования", - говорится в сообщении.
Также, правоохранительные органы и не обращались в суд о повторном аресте средств, как это происходит практически в ежедневной практике органов следствия в подобных случаях.
Однако пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в марте сообщала, что ГПУ ведет процессуальное руководство в уголовном производстве "относительно должностных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития ", принадлежащего Александру Януковичу". Она также напомнила, что год назад был произведен повторный арест счетов в этом деле.
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