 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Печерский суд заявил, что Янукович-младший не фигурирует в деле об аресте средств 11 компаний


фото: informator.news
Следствие не упомянуло о причастности сына экс-президента Януковича к счетам компаний, с которых недавно сняли арест

Об этом сообщает пресс-служба Печерского районного суда Киева в Facebook.

16 апреля украинские СМИ сообщали, что в феврале Печерский райсуд снял арест с денежных средств, принадлежащих ООО "Лайтрум", ООО "Мелон 8", ООО "Бенефит-Консалт", ООО Аранит К ", ООО" Квардис Н ", ООО Типикон А ", ООО" Вектор-Перспектива ", ООО" Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", ООО "Лайтрум", "Аскор-Инвест", ООО "Финансовая Группа" Леголас "и другие.

Считается, что эти компании связаны с сыном президента-беглеца Александром Януковичем.

Между тем Печерский райсуд сообщил, что фамилия Януковича не указывалось ни в каких документах, предоставленных в суд органом досудебного расследования.

"Кроме того, эта информация не озвучивалась и присутствовавшими в судебном заседании представителями органа расследования", - говорится в сообщении.

Также, правоохранительные органы и не обращались в суд о повторном аресте средств, как это происходит практически в ежедневной практике органов следствия в подобных случаях.

Однако пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в марте сообщала, что ГПУ ведет процессуальное руководство в уголовном производстве "относительно должностных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития ", принадлежащего Александру Януковичу". Она также напомнила, что год назад был произведен повторный арест счетов в этом деле.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать