Печерский суд заявил, что Янукович-младший не фигурирует в деле об аресте средств 11 компаний

18 апреля, 2018, 17:56

Следствие не упомянуло о причастности сына экс-президента Януковича к счетам компаний, с которых недавно сняли арест

Об этом сообщает пресс-служба Печерского районного суда Киева в Facebook.

16 апреля украинские СМИ сообщали, что в феврале Печерский райсуд снял арест с денежных средств, принадлежащих ООО "Лайтрум", ООО "Мелон 8", ООО "Бенефит-Консалт", ООО Аранит К ", ООО" Квардис Н ", ООО Типикон А ", ООО" Вектор-Перспектива ", ООО" Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", ООО "Лайтрум", "Аскор-Инвест", ООО "Финансовая Группа" Леголас "и другие.

Считается, что эти компании связаны с сыном президента-беглеца Александром Януковичем.

Между тем Печерский райсуд сообщил, что фамилия Януковича не указывалось ни в каких документах, предоставленных в суд органом досудебного расследования.

"Кроме того, эта информация не озвучивалась и присутствовавшими в судебном заседании представителями органа расследования", - говорится в сообщении.

Также, правоохранительные органы и не обращались в суд о повторном аресте средств, как это происходит практически в ежедневной практике органов следствия в подобных случаях.

Однако пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в марте сообщала, что ГПУ ведет процессуальное руководство в уголовном производстве "относительно должностных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития ", принадлежащего Александру Януковичу". Она также напомнила, что год назад был произведен повторный арест счетов в этом деле.